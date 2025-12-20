Rischia di soffocare mentre mangia salvato bambino di 3 anni

Lucca, 20 dicembre 2025 – Attimi di apprensione si sono vissuti oggi intorno alle 13.30 presso il circolo del tennis di Vicopelago, quando un bambino di tre anni ha rischiato di soffocare durante il pasto, mentre era con la madre. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo di un adulto, il bambino è stato salvato.

Lucca, 20 dicembre 2025 – Attimi di paura oggi intorno alle 13.30 al circolo del tennis di Vicopelago, dove un bambino di tre anni ha rischiato di soffocare mentre mangiava insieme alla madre. Secondo quanto ricostruito, il piccolo ha improvvisamente smesso di respirare dopo che del cibo gli ha ostruito le vie aeree. La madre e le persone presenti si sono rese subito conto della gravità della situazione, con due medici che hanno praticato sul bimbo manovre di disostruzione liberandogli le vie aeree, mentre veniva richiesto l'intervento della Centrale operativa 118 Alta Toscana che ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rischia di soffocare mentre mangia, salvato bambino di 3 anni Leggi anche: Bimbo rischia di soffocare per la mozzarella, la disperazione della madre e poi il sospiro di sollievo: "Salvato da due angeli" Leggi anche: Attimi di paura in via dei Mille, bimba di due anni rischia di soffocare in strada Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Rischia di soffocare mentre mangia, salvato bambino di 3 anni - Paura al circolo tennis di Vicopelago, decisivo l’intervento di due medici che hanno praticato le manovre di disostruzione delle vie aeree ... lanazione.it

Bambino di tre anni rischia di soffocare con un boccone di cibo - facebook.com facebook

Attenzione ai peluche in vendita su Temu, Shein e AliExpress: la metà di quelli testati rischia di far soffocare i bambini più piccoli x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.