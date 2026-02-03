Avvocato russo chiede asilo politico in Italia per minacce ricevute

Un avvocato di origini russe, ora in Italia, ha chiesto asilo politico. Ha spiegato di aver ricevuto minacce dirette dal suo paese d’origine, legate al lavoro svolto su alcuni casi che hanno scoperto abusi da parte delle autorità locali. La sua richiesta è ora sotto esame delle autorità italiane.

Un avvocato di origine russa, attualmente in Italia, ha presentato una richiesta formale di asilo politico presso le autorità italiane, motivando la decisione con minacce dirette ricevute dal suo paese d'origine a causa del suo impegno in cause legali che hanno messo a nudo abusi da parte di autorità locali. L'uomo, che non ha rivelato il proprio nome per ragioni di sicurezza, si trova attualmente in uno dei centri di accoglienza gestiti dal Ministero dell'Interno, dove sta attendendo l'esito della sua domanda. La richiesta è stata formalizzata nelle scorse settimane presso il Tribunale di Milano, che ha avviato le procedure previste per la valutazione del diritto di asilo.

