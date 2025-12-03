Consenso informato su educazione sessuale primo via libera alla Camera per Ddl Valditara – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2025 Primo via libera per il Disegno di legge sul consenso informato per le attività legate alla sessualità nelle scuole con 151 voti a favore, 113 contrari e un astenuto. Il testo proseguirà adesso il suo iter al Senato. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

