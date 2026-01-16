Un’area di Napoli nord, comprendente sette comuni del comprensorio giuglianese, rimarrà temporaneamente senza Giudice di Pace a causa di problemi nella struttura di Marano. Tuttavia, è stato raggiunto un accordo per istituire una seconda sede presso Aversa, sede del tribunale di Napoli Nord, al fine di garantire continuità nel servizio giudiziario per la zona.

Una parte di Napoli nord (i 7 comuni del comprensorio giuglianese) resterà senza Giudice di Pace. Dopo i problemi della struttura di Marano, ieri è stato trovato l’accordo per aprire una seconda sede ad Aversa, cittadina che ospita il tribunale di Napoli Nord. La riunione si è tenuta in prefettura a Caserta. Al tavolo presenti il prefetto Lucia Volpe, il presidente del tribunale Francesco Todisco, rappresentanti dell’Ordine degli avvocati di Napoli Nord guidati da Gianluca Lauro, sindaco e vicesindaco di Aversa, Francesco Matacena e Alfonso Oliva. L’accordo riguarda la ricollocazione nell’ex carcere mandamentale di via Filippo Saporito. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Area giuglianese senza Giudice di Pace: accordo per nuova sede ad Aversa

Leggi anche: Marano, convalidato il sequestro della sede del Giudice di Pace: gravi violazioni sulla sicurezza

Leggi anche: Giugliano, inaugurato comitato Porcelli: “Area giuglianese deve avere rappresentante in Regione”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

“Portare a Giugliano l’ufficio del Giudice di Pace”, Mallardo rilancia la proposta; Uffici giudiziari a Giugliano. Il Pd: “L’Amministrazione si muove, ora servono scelte nazionali”.

Marano, Giudice di pace: il gip convalida il sequestro dell'ufficio per mancanza dei requisiti di sicurezza - Giudice di Pace, il gip di Napoli nord convalida il sequestro dell'ufficio giudiziario di Marano con competenza su sette comuni dell'area giuglianese. ilmattino.it

Tele Club Italia. . Campania Oggi - Area Nord, è escalation di furti e rapine in casa e nei negozi - facebook.com facebook