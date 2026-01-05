Frosinone Calcio nuova campagna abbonamenti per le ultime undici partite

Il Frosinone Calcio presenta la nuova campagna abbonamenti “Insieme”, dedicata alle ultime undici gare casalinghe della stagione. Questa iniziativa offre ai tifosi l’opportunità di seguire in modo semplice e conveniente le partite in casa, rafforzando il senso di comunità e supporto alla squadra. Con questa proposta, il club invita i sostenitori a vivere insieme l’ultima fase del campionato.

Il Frosinone lancia "Insieme", la mini-campagna abbonamenti per la seconda parte della stagione, che permetterà ai tifosi di assistere a undici partite casalinghe. Si parte da Frosinone-Catanzaro il 10 gennaio e si arriva all'ultima gara allo Stirpe contro il Mantova.

