Autostrada A1 | chiusure notturne delle stazioni Firenze Impruneta e Valdichiana

L’autostrada A1 prevede chiusure notturne delle stazioni di Firenze Impruneta e Valdichiana per lavori di manutenzione e pavimentazione. Queste interruzioni temporanee sono necessarie per garantire la sicurezza e l’efficienza della rete stradale. Si consiglia di pianificare i propri spostamenti tenendo conto delle eventuali chiusure, consultando le informazioni aggiornate sui servizi autostradali.

ROMA – Sull'autostrada A1 Milano-Napoli sono in programma le seguenti chiusure notturne. Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 gennaio, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Bologna: Firenze Scandicci; in uscita per chi proviene da Roma: Firenze sud. Inoltre, per lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 gennaio, sarà chiusa la stazione di Valdichiana, in entrata verso Firenze.

