Aumentano i nidi, ma il problema resta. Il 60% delle strutture non riesce a soddisfare tutte le richieste di iscrizione. Nonostante il calo delle nascite, molti genitori devono ancora accontentarsi di liste d’attesa o alternative. La Cgil lancia l’allarme: servono 165mila nuovi posti e 37mila educatori per risolvere la situazione.

Il 59,5% dei nidi e delle sezioni primavera – nonostante il calo delle nascite – non riesce ad accogliere tutte le domande di iscrizione per carenza di posti. In media ci sono 31,6 posti ogni 100 bambini: ancora sotto il target europeo sul tasso di frequenza fissato per il 2010 (33%), per non parlare del 45% che l’Italia dovrebbe raggiungere nel 2030. Le richieste non soddisfatte superano il 10% in quasi il 70% dei casi e superano il 25% nel 22,9% dei casi. Sono i dati sconfortanti sull’anno educativo 20232024 diffusi dall’ Istat, da cui emerge un aumento dell’offerta trainato dal settore privato e insufficiente a colmare il divario tra Nord e Sud. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Aumentano i nidi, ma il 60% non riesce ad accogliere tutte le domande. Cgil: “Servono altri 165mila posti e 37mila educatori”

Infanzia, Istat: cresce domanda di asili nido e aumentano liste d'attesa(Teleborsa) - Nell'anno educativo 2023/2024 sono attivi 14.570 nidi e servizi integrativi per la prima infanzia, per un totale di quasi 378.500 posti autorizzati (+3,4% rispetto all'anno precedente). finanza.repubblica.it

I posti nei nidi e nei servizi per la prima infanzia stanno aumentando, ma siamo ancora lontani dal raggiungere l’obiettivo europeo. Ne parliamo oggi alle ore 11.00 x.com/i/spaces/1ynJO… #istat x.com