atp adelaide 2026 buon esordio di vacherot bene munar e humbert eliminato korda

L’ATP di Adelaide 2026 ha offerto un buon esordio di Vacherot, con buone prestazioni anche di Munar e Humbert. Korda è stato eliminato, mentre l’attenzione si concentra ormai sull’attesa per l’Australian Open. Questa settimana proseguono i tornei di preparazione, fondamentali per i giocatori che si avvicinano al primo Major del 2026.

Cresce l’attesa per l’Australian Open, ma questa settimana ci sono ancora alcuni tornei di preparazione al primo Slam dell’anno. Tra questi spicca l’ATP 250 di Adelaide, che si è aperto oggi con i primi incontri del primo turno. In campo anche l’unica testa di serie di giornata, il monegasco Valentin Vacherot, numero cinque del seeding, che ha superato il serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 7-6 6-4. Nel prossimo turno Vacherot se la vedrà con il beniamino di casa Thanasis Kokkinakis. L’australiano ha infiammato il pubblico di Adelaide grazie alla vittoria in rimonta contro l’americano Sebastian Korda, battuto per 3-6 6-3 7-6 dopo quasi due ore e mezza di battaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

