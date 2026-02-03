Meloni chiede chiarezza a tutti i soggetti coinvolti sulle posizioni politiche attuali

Giorgia Meloni chiede a tutti i politici, imprenditori e associazioni di chiarire subito le proprie posizioni. La premier insiste sulla necessità di trasparenza, soprattutto in vista delle decisioni che si prenderanno nel prossimo futuro. Ora, tutti devono fare chiarezza per evitare fraintendimenti o ritardi.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lanciato un appello urgente a tutti i principali attori politici, economici e sociali del Paese perché si esprimano con chiarezza sulle posizioni che intendono assumere in vista del prossimo periodo di governo. L’annuncio, reso noto in un’intervista rilasciata a Askatasuna, è arrivato in un momento di crescente incertezza sulle linee guida del Paese, soprattutto dopo le ultime evoluzioni del dibattito sulle riforme strutturali, sulla spesa pubblica e sul ruolo dell’Italia nell’Unione Europea. Meloni ha sottolineato che, con l’approccio al 2026 che si avvicina, non si può più permettere un clima di ambiguità o di posizioni vaghe, soprattutto su temi fondamentali come la crescita economica, la riforma del sistema fiscale, la transizione energetica e la sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

