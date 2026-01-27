L’articolo analizza gli ascolti della prima serata di lunedì 26 gennaio 2026, confrontando le performance di programmi come La Preside, Zelig 30, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica. Si evidenziano i risultati ottenuti e le preferenze del pubblico, offrendo uno sguardo obiettivo sull’andamento degli ascolti televisivi di questa data.

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 26 gennaio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che travolge Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Caduta libera (Canale 5). In prima serata invece è La Preside (Rai 1) a finire davanti a Zelig 30 (Canale 5) e Io vi troverò (Italia 1). Ai piedi del podio Lo stato delle cose (Rai 3) con Massimo Giletti, La Torre di Babele (La7)di Corrado Augias, Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), Sulle ali dell’onore (Rai 2), 4 Hotel (Tv8) e Reazione a catena (Nove). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri lunedì 26 gennaio chi ha vinto tra La Preside, Zelig, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica

Lunedì 19 gennaio 2026, gli ascolti televisivi della prima serata hanno visto confrontarsi diverse proposte.

Questa guida fornisce una panoramica sugli ascolti tv di lunedì 26 gennaio 2026, evidenziando i programmi più seguiti come La preside, Zelig e Quarta Repubblica.

