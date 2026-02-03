Arrivano grosse agevolazioni fiscali se hai questo requisito | saranno in molti a festeggiare

Sono in arrivo nuove agevolazioni fiscali destinate a una categoria specifica di contribuenti. Chi rientra in quei requisiti potrà usufruirne e risparmiare sulle tasse. Nei prossimi giorni, sono previste le prime novità ufficiali.

In arrivo nuove agevolazioni fiscali che saranno a disposizione dei contribuenti che rientrano in una specifica categoria. Le PMI italiane potrebbero presto beneficiare di nuove agevolazioni fiscali pensate per favorire l' ingresso di temporary manager, figure qualificate chiamate a operare per periodi definiti. L'obiettivo è sostenere le imprese di dimensioni ridotte, spesso caratterizzate da una gestione familiare che rappresenta al tempo stesso un punto di forza e un limite strutturale. In molte realtà imprenditoriali, infatti, la continuità familiare porta a privilegiare rapporti di parentela rispetto a competenze manageriali, con effetti negativi nei momenti di transizione.

