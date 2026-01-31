La campagna referendaria in Italia si infiamma, e anche i simboli più semplici come il triangolo con il fulmine tornano a fare il loro ingresso. Questa volta, quel cartello di pericolo, solitamente visto nei cantieri, viene usato come simbolo di una battaglia più grande, quella sulla giustizia. La posta in gioco non è solo un voto, ma la percezione di uno strumento che, da troppo tempo, rischia di trasformarsi in arma di guerra tra le parti politiche.

Nordio: "Blasfemo dire che la riforma mina l'indipendenza. Se vince il No restiamo al nostro posto" "Io, magistrato, chiedo scusa per aver ignorato i danni del correntismo e della gogna mediatica". Parla Padalino "La riforma Nordio migliora la giustizia. Voterò Sì". Parla Prosperetti, vicepresidente emerito della Consulta Avete presente quel segnale di pericolo che si vede spesso nei cantieri o sulle recinzioni, il triangolo con un fulmine nero su fondo giallo? Ecco, torna utile in questa campagna referendaria da incubo. Ieri su Repubblica c’era un intervento di Roberto Saviano così pieno di cortocircuiti logici e di fili argomentativi scoperti che ho dovuto leggerlo indossando dei guanti isolanti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Quando la giustizia diventa uno strumento di guerra

Approfondimenti su giustizia guerra

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Alberto Villa - Giustizia

Ultime notizie su giustizia guerra

Argomenti discussi: Crans-Montana: quando la giustizia svizzera diventa un paradosso elvetico; Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria; Perché il Sì è già in vantaggio: la riforma parla a un Paese che non si sente più tutelato; Referendum Giustizia, perché voto può slittare dopo valutazione Tar.

La giustizia, il potere e la lezione di MinneapolisL’inquietante torsione del diritto esercitata da Trump sulle città statunitensi è la prova più traumatica del danno che si produce quando la politica marcia ... repubblica.it

Giustizia, Parodi (ANM): No al referendum il primo marzo, serve tempo per informare i cittadiniSpero che non sia il primo marzo il referendum. Per lo meno verso la fine di marzo. Ritengo improbabile dopo, quindi ad aprile Il tema non è tanto quello della Pasqua bensì avere un tempo adeguato ... affaritaliani.it

"La giustizia digitale deve diventare parte integrante della giustizia sociale, e il femminismo non può che essere la penna con cui scrivere queste nuove regole. Oggi non oso immaginare come sarebbe stata la mia vita se non mi fossi imbattuta nella violenza d - facebook.com facebook

Presentazioni, convegni, interviste. Gaffe, citazioni, paradossi. Così il ministro della Giustizia, autore della riforma della giustizia che introduce il sorteggio e divide in due il Csm, diventa lo spot più efficace per il fronte avverso x.com