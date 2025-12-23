**Editoria | Gedi siglato accordo preliminare per cessione La Sentinella del Canavese**

Torino, 23 dic. - (Adnkronos) - Il Gruppo Gedi comunica di aver sottoscritto un accordo preliminare per la cessione della testata La Sentinella del Canavese (e delle relative attività digitali) alla Società Ledi, societa' detenuta al 100% dalla 'Fondazione Carella Donata' che svolge l'attività editoriale attraverso la pubblicazione della testata quotidiana 'L'Edicola'. Il perfezionamento della cessione è previsto entro il mese di gennaio con efficacia 1° febbraio 2026. La cessione, si legge in una nota, è subordinata all'espletamento delle usuali procedure sindacali nonché alla stipulazione del conseguente atto notarile definitivo.

