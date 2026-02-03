Antonello Venditti asfalta Giorgia Meloni | avete fatto in tempo a leggere il post? È sparito misteriosamente!

Venditti ha pubblicato un post che ha fatto scalpore, poi scomparso nel nulla. Era un commento diretto sulla politica, un attacco che non è passato inosservato. Molti si sono chiesti cosa abbia spinto il cantautore a scrivere quelle parole e perché siano sparite così rapidamente. La sua uscita ha acceso le discussioni sui social, dividendo l’opinione pubblica.

Un intervento diretto, politico e destinato a far discutere. Antonello Venditti, da sempre voce critica, libera e mai allineata, ha deciso di esporsi apertamente sui social commentando alcune delle notizie che negli ultimi giorni hanno monopolizzato il dibattito pubblico. Un post comparso per poche ore, accolto da applausi e polemiche, e poi svanito nel nulla, lasciando dietro di sé più domande che risposte. Antonello Venditti contro Giorgia Meloni: post perfetto e condivisibile. Nella tarda mattinata del 3 febbraio, il cantautore romano ha condiviso su Facebook un post firmato da Lello Ciampolillo, ex senatore del Movimento 5 Stelle, rilanciandolo senza filtri.

