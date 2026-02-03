Antonello Venditti asfalta Giorgia Meloni | avete visto cosa ha detto? Post sparito misteriosamente!

Antonello Venditti ha scatenato una vera polemica con un commento diretto e senza filtri. Ha preso posizione su alcune notizie di stretta attualità, attirando l’attenzione di molti. Dopo aver scritto il suo pensiero, il suo post è scomparso misteriosamente dai social. La scena politica e culturale si domanda cosa sia successo, mentre Venditti non ha ancora spiegato i motivi di quella sparizione improvvisa.

Un intervento diretto, politico e destinato a far discutere. Antonello Venditti, da sempre voce critica, libera e mai allineata, ha deciso di esporsi apertamente sui social commentando alcune delle notizie che negli ultimi giorni hanno monopolizzato il dibattito pubblico. Un post comparso per poche ore, accolto da applausi e polemiche, e poi svanito nel nulla, lasciando dietro di sé più domande che risposte. Antonello Venditti contro Giorgia Meloni: post perfetto e condivisibile. Nella tarda mattinata del 3 febbraio, il cantautore romano ha condiviso su Facebook un post firmato da Lello Ciampolillo, ex senatore del Movimento 5 Stelle, rilanciandolo senza filtri.

