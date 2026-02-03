Andrea Gentili suo il corpo ritrovato nei boschi di Calcata | la conferma dal Dna

La polizia ha confermato che il corpo ritrovato nei boschi di Calcata è di Andrea Gentili. Il test del Dna ha chiarito ogni dubbio. Il corpo è stato trovato il 16 novembre tra Calcata e Faleria, e ora gli inquirenti lavorano per capire cosa sia successo.

Il test del Dna fuga ogni dubbio. È di Andrea Gentili il corpo ritrovato il 16 novembre nei boschi della valle del Treja, tra Calcata e Faleria. L'83enne era scomparso il 26 settembre, per poi essere individuato da un cacciatore in località Banditella, a circa cinque chilometri dal punto in cui.

Scomparsa Andrea Gentili, arriva la conferma del DNA: sono suoi i resti trovati nel bosco a Calcata
I risultati del test del DNA confermano che i resti trovati nel bosco di Calcata sono di Andrea Gentili, scomparso dopo un pranzo in famiglia

