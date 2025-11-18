Andrea Gentili è suo il cadavere trovato nei boschi di Calcata
Tragico epilogo nella vicenda della scomparsa di Andrea Gentili, avvenuta quasi due mesi fa. È suo il corpo ritrovato domenica 16 novembre nei boschi della valle del Treja, al confine tra Calcata e Faleria.Andrea Gentili, come è stato identificatoL'83enne è stato identificato non solo tramite. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
