Andrea Gentili è suo il cadavere trovato nei boschi di Calcata

Viterbotoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragico epilogo nella vicenda della scomparsa di Andrea Gentili, avvenuta quasi due mesi fa. È suo il corpo ritrovato domenica 16 novembre nei boschi della valle del Treja, al confine tra Calcata e Faleria.Andrea Gentili, come è stato identificatoL'83enne è stato identificato non solo tramite. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

