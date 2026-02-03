Andare a Milano lunedì con lo sciopero | Un ‘dramma’ pieno di imprevisti

Questa mattina a Milano, molti pendolari hanno trovato le strade caotiche e i mezzi pubblici pieni di ritardi. Marco, 40 anni, che ogni giorno fa il pendolare da Caronno Pertusella, si è trovato bloccato in mezzo a un paese senza treni e autobus funzionanti. La giornata si rivela un vero e proprio dramma per chi, come lui, deve arrivare in ufficio e si trova impreparato di fronte a uno sciopero che già si preannunciava difficile da gestire.

Il 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare. I veicoli moderni devono superare regolarmente i test sulle emissioni per garantire che rispettino le. Nel panorama della sanità lombarda, CEDAM Italia Srl si conferma da oltre cinquant’anni come un. Oggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è. È stato denunciato a piede libero un 29enne di nazionalità marocchina, irregolare sul territorio italiano,. Fuga di monossido in un asilo nido di viale Certosa a Milano, sono almeno 12. Al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza un uomo di 33 anni, di nazionalità. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Andare a Milano lunedì con lo sciopero: “Un ‘dramma’ pieno di imprevisti” Approfondimenti su Milano Scipero Circumvesuviana, proclamato lo sciopero di 24ore per lunedi Lunedì prossimo, la Circumvesuviana ha proclamato uno sciopero di 24 ore, prevedendo possibili disagi per gli utenti. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Milano Scipero Argomenti discussi: Su Google Maps attivate le zone rosse a Milano per le Olimpiadi in tempo reale; Scuole chiuse per le Olimpiadi, è polemica; Milano, indagato per omicidio poliziotto che ha sparato a un 28enne; Sciopero Trenord, disagi per i pendolari verso Milano: cancellate corse in fascia garantita. Andare a Milano lunedì con lo sciopero: Un ‘dramma’ pieno di imprevistiMarco è un 40enne, ex residente di Bollate, che abita a Caronno Pertusella ma che ogni mattina va a lavorare a Milano. Un viaggio che, a causa dei ... ilnotiziario.net Confermato lo sciopero dei trasporti di 23 ore a Milano: gli orariNella notte tra domenica 1 e lunedì 2 febbraio scatta lo sciopero dei trasporti organizzato dal sindacato Orsa: a Milano e in tutta la Lombardia saranno a rischio per 23 ore i treni della società Tren ... milanotoday.it MILANO CORTINA | La prima gara ufficiale ad andare a referto ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina è Svezia-Corea, valida per il torneo del doppio misto di curling, vinta 10-3 dagli scandinavi. Vittorie anche per il Canada, 10-5 sulla Repubblica Ceca, facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.