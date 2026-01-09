Ancora chiusa l' A26 tra Borgomanero e Romagnano
L'autostrada A26 tra Borgomanero e Romagnano rimane chiusa per lavori di manutenzione nelle gallerie. La chiusura, in entrambe le direzioni, sarà in vigore dalle 22 di lunedì 12 alle 6 di martedì 13 gennaio. Si consiglia di pianificare i percorsi alternativi e di consultare gli aggiornamenti sulla viabilità.
Ancora chiusure sulla A26.Autostrade per l'Italia ha comunicato che, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Borgomanero e Ghemme Romagnano Sesia, in entrambe le direzioni, dalle 22 di lunedì 12 alle 6 di martedì 13 gennaio, sarà chiuso il tratto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
