Ancora chiusa l' A26 tra Borgomanero e Romagnano

L'autostrada A26 tra Borgomanero e Romagnano rimane chiusa per lavori di manutenzione nelle gallerie. La chiusura, in entrambe le direzioni, sarà in vigore dalle 22 di lunedì 12 alle 6 di martedì 13 gennaio. Si consiglia di pianificare i percorsi alternativi e di consultare gli aggiornamenti sulla viabilità.

