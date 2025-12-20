Giovani avvocati trentini protagonisti a Roma | sei incarichi nazionali in Aiga

Giovani avvocati trentini si distinguono a livello nazionale con sei incarichi nei dipartimenti di AIGA, su un totale di oltre 140 sezioni in Italia. La Sezione di Trento dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati ottiene un risultato importante, consolidando la presenza del Trentino nella giovane avvocatura italiana. Questo riconoscimento testimonia l’impegno e la crescita delle nuove generazioni di professionisti nel panorama legale nazionale.

