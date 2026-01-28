Amazon | a Parma arriva il servizio di consegna della spesa con Cortilia

Martedì 27 gennaio, Amazon lancia a Parma il servizio di consegna della spesa con Cortilia. I clienti residenti nei codici postali coperti dal servizio potranno ordinare tutto ciò di cui hanno bisogno per la spesa quotidiana direttamente dallo store Cortilia su Amazon. Il nuovo servizio mira a rendere più semplice e rapido fare la spesa senza uscire di casa.

A partire da martedì 27 gennaio anche i clienti Amazon residenti nei codici postali di Parma coperti dal servizio potranno scoprire e acquistare tutto il necessario per la propria spesa giornaliera all’interno dello store Cortilia su amazon.itcortilia, lanciato a maggio 2025 e già attivo nelle città di Milano, Monza e Brianza, Bologna, Genova, Modena, Reggio Emilia e Torino e aree limitrofe. L’assortimento di Cortilia per i clienti Amazon include oltre 4.000 prodotti tra cui prodotti freschi, riconosciuti per la loro alta qualità, prodotti da dispensa, vini pregiati, articoli per la casa e prodotti per la cura della persona e degli animali.🔗 Leggi su Parmatoday.it

