Altra tangenziale nel Sud Milano Non più Toem ora si chiama Tesm | Ma il territorio resta contrario

La questione della nuova tangenziale nel Sud di Milano si riaccende. Ora chiamata Tesm, questa autostrada dovrebbe collegare la A1 con la A7, ma il fronte del No si oppone ancora con forza. I residenti e i comitati locali continuano a protestare, sostenendo che il progetto aumenterà il traffico e danneggerà il territorio. Intanto, le discussioni tra le autorità e le associazioni di cittadini non si fermano.

Si torna a parlare di Toem, ma ora la chiamano Tesm: di fatto si tratta di un'autostrada che collegherebbe la A1 con la A7, e il fronte del No si sta già muovendo. Il vecchio progetto della Tangenziale Ovest Esterna di Milano torna dunque sotto il nome di Tangenziale Esterna del Sud Milano e, in sostanza, è in parte la stessa cosa. Si parla di un'autostrada che colleghi la A1 a Melegnano, all'altezza della Teem Tangenziale Est Esterna di Milano, con la A7 a Binasco. Un tracciato parallelo alla provinciale 40, ma a pagamento, che rischia di avere un forte impatto sul territorio. "Vista la situazione del traffico sull'asse Binasco-Melegnano è necessario un intervento di raddoppio dell'attuale strada provinciale 40 Binasco Melegnano – spiega Paolo Festa, consigliere di Città Metropolitana –.

