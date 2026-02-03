Martedì 3 febbraio, il calendario segna il 34° giorno dell’anno. Oggi mancano ancora 331 giorni alla fine del 2024. Un giorno come tanti, senza eventi di grande rilievo, ma che ci ricorda di fare il punto sulla giornata e sulle cose che ci aspettano nei prossimi mesi.

Martedì 3 febbraio è il 34° giorno del calendario gregoriano. Mancano 331 giorni alla fine dell'anno. 1991 – Viene sciolto il Partito Comunista Italiano, dividendosi in Partito Democratico della Sinistra e Partito della Rifondazione Comunista1998 - Incidente della funivia del Cermis: un Grumman EA-6B Prowler, aereo militare statunitense al comando del capitano Richard J. Ashby, partito dalla Base aerea di Aviano, trancia il cavo della funivia del Cermis, in Val di Fiemme. L'incidente provocò la morte di 19 passeggeri e del manovratore2015 – Il 12º Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella si insedia con cerimonia solenne2016 - in Egitto, nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani, viene ritrovato il corpo martoriato di Giulio Regeni🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondimenti su Almanacco Martedì

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Almanacco Martedì

Argomenti discussi: Almanacco | Martedì 3 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Martedì 3 febbraio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco 3 febbraio | Santo, compleanni, accadde oggi e proverbio del giorno; Martedì 3 febbraio - oroscopo, almanacco e curiosità del giorno.

Almanacco | Martedì 3 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIn Egitto, nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani, viene ritrovato il corpo martoriato di Giulio Regeni: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... modenatoday.it

Almanacco 3 febbraio | Santo, compleanni, accadde oggi e proverbio del giornoBridget Catherine Regan - attrice statunitense, meglio conosciuta per il ruolo di Kahlan Amnell nella serie televisiva La spada della verita' (3 Febbraio 1982). arezzonotizie.it

Buona giornata con "l'Almanacco Quotidiano" de Il Cittadino Canadese! Oggi è martedì 27 gennaio 2026. SANTI DEL GIORNO: Sant’Angela Merici – Vergine, fondatrice; San Domiziano di Melitene – Monaco; San Gilduino – Diacono di Dol; San Teodorico di - facebook.com facebook