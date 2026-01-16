Luna ci vediamo il mese prossimo? | l’astronauta Wiseman annuncia la partenza 54 anni dopo l’ultimo allunaggio

Reid Wiseman, comandante della missione Artemis II, ha annunciato tramite social la ripresa delle attività sulla Luna, 54 anni dopo l’ultimo allunaggio. Con una semplice foto e un messaggio all’alba, la NASA conferma il ritorno sulla superficie lunare, segnando un nuovo capitolo nell’esplorazione spaziale. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso l’approfondimento delle conoscenze e lo sviluppo di future missioni.

«Buongiorno luna, ci vediamo il mese prossimo?». Con una foto e un tweet all’alba il Reid Wiseman, comandante della missione Artemis II, annuncia che la NASA è pronta a tornare sulla luna dopo 54 anni dall’ultimo allunaggio. Il prossimo passo concreto è in programma per sabato 17 gennaio, quando il gigantesco razzo Space Launch System (SLS) e la navicella Orion saranno spostati dal Vehicle Assembly Building alla rampa di lancio 39B del Kennedy Space Center in Florida, un tragitto di circa 6,4 chilometri compiuto attraverso il veicolo speciale Crawler-Transporter 2 che potrebbe durare fino a 12 ore. 🔗 Leggi su Open.online

