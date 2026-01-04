Nuova allerta meteo gialla in Campania dalle 15 di oggi domenica 4 gennaio per 24 ore

È stata emessa un'allerta meteo gialla in Campania, valida dalle 15 di oggi, domenica 4 gennaio, alle 15 di domani, lunedì 5 gennaio. La regione potrebbe essere interessata da forti temporali e condizioni meteorologiche avverse nel corso delle prossime 24 ore. È importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

Nuova allerta meteo per 24 ore in Campania, attesi forti temporali dalle 15 di oggi domenica 4 gennaio alle 15 di domani lunedì 5 gennaio.

