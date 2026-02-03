Audero a cuore aperto | Poteva finire molto male mi sono chiesto perché proprio a me Vittoria a tavolino? No perchè…

Il portiere della Cremonese, Audero, ha raccontato quello che è successo durante la partita contro l’Inter. Ha detto che l’incidente poteva finire molto male e si è chiesto perché proprio a lui. Ha anche chiarito che non si tratta di una vittoria a tavolino, perché non è quello l’obiettivo. Audero ha parlato con sincerità, spiegando i suoi sentimenti e cosa ha passato in quei momenti difficili.

Inter News 24 Audero, portiere della Cremonese, ha commentato alla Gazzetta dello Sport il brutto episodio che l'ha visto protagonista in Cremonese-Inter. Il giorno dopo lo spavento, Emil Audero ha deciso di aprirsi in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Nonostante il dolore fisico e la scossa emotiva, l'ex portiere della seconda stella nerazzurra ha dimostrato una signorilità fuori dal comune, condannando il gesto ma rifiutando ogni logica di vittimismo o speculazione. Audero, l'intervista alla Gazzetta dello Sport. Le parole del portiere della Cremonese offrono uno spaccato inquietante sulla pericolosità dell'episodio avvenuto allo Zini, confermando che solo il caso ha evitato una tragedia ben più grave.

