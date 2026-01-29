Sprint Zone Filippo Randazzo riparte dalla velocità | obiettivo Mondiali indoor

Filippo Randazzo riparte dalla velocità. Nell’ultima puntata di Sprint Zone, il mezzofondista siciliano ha annunciato di voler puntare forte sui Mondiali indoor, che si terranno nei prossimi mesi. Dopo un periodo difficile, Randazzo si concentra sulla velocità e si mette in gioco, sperando di tornare ai livelli che lo hanno portato a gare di alto livello. La sua determinazione è chiara: niente scuse, solo lavoro duro per raggiungere gli obiettivi.

Per l'appuntamento del giovedì di Sprint Zone ospite Filippo Randazzo, protagonista di una fase cruciale della sua carriera sportiva. Il 29enne atleta siciliano, ex specialista di alto livello del salto in lungo – memorabile l'ottavo posto nella finale olimpica di Tokyo 2021 – ha iniziato nel migliore dei modi la sua seconda stagione da velocista puro. Nel meeting di Parigi, Randazzo ha firmato il nuovo primato personale nei 60 metri indoor con 6"59, un tempo che gli vale il minimo di qualificazione per i Mondiali indoor di Toru?, in programma a marzo. Un risultato che conferma la bontà del lavoro svolto e rilancia le sue ambizioni nella velocità.

