Confermata la crisi tra Morata e Alice Campello le prime parole di Alvaro | Nessun tradimento giura sui figli

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tornano a farsi largo le indiscrezioni su una presunta crisi tra Álvaro Morata e Alice Campello. Indiscrezioni che il calciatore avrebbe confermato, pur precisando che non ci sarebbe alcun tradimento alla base della scelta di allontanarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

confermata crisi morata aliceConfermata la crisi tra Morata e Alice Campello, le prime parole di Alvaro: “Nessun tradimento, giura sui figli” - Indiscrezioni che il calciatore avrebbe confermato, pur precisando che non ci sarebbe alcun tradimento ... Segnala fanpage.it

confermata crisi morata aliceMorata e Alice Campello, dalla Spagna le prime parole di Alvaro: "Non c'è un'altra persona..." - Secondo i media spagnoli, l'attaccante del Como avrebbe confermato la crisi ma non le infedeltà: le ultime news tra illazioni (tante) e certezze (poche) ... corrieredellosport.it scrive

confermata crisi morata aliceMorata rompe il silenzio su Alice Campello: “Nessuna infedeltà”. Ma sulla rottura non smentisce - Il calciatore del Como si sarebbe confidato sulla sua situazione di coppia, negando le voci su possibili 'corna'. Riporta libero.it

confermata crisi morata aliceMorata e Alice Campello, nuove rivelazioni sulla crisi: "Coinvolta una terza persona" - Dalla Spagna arrivano spifferi e sussurri sul matrimonio tra Alvaro Morata e Alice Campello, che potrebbe finire presto: "Stanno lottando", ha detto più di un giornalista ... Segnala corrieredellosport.it

confermata crisi morata aliceAlvaro Morata rompe il silenzio e svela come stanno le cose tra lui e Alice Campello - Dopo il susseguirsi di voci su una presunta seconda crisi matrimoniale, Alvaro Morata ha rotto il silenzio. Si legge su isaechia.it

Álvaro Morata e Alice Campello, crisi confermata: "Nessun tradimento" - Arrivano dalla Spagna le prime parole del calciatore sulla presunta crisi con la moglie dopo la separazione dello scorso anno ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Confermata Crisi Morata Alice