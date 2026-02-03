Una donna dichiaratamente morta e poi tornata in vita ha lasciato un messaggio sorprendente sul futuro. La notizia sta facendo il giro di internet, attirando curiosi e scettici. Secondo quanto racconta, ha vissuto un’esperienza che cambierà il modo di vedere le cose. La sua storia si sta diffondendo rapidamente, anche se molti restano dubbiosi sulla veridicità.

Le persone sono affascinate dall’aldilà perché ne sappiamo così poco. Sembra che una donna sia morta ma poi sia tornata in vita, e abbia un messaggio per tutti su ciò che ha visto. per saperne di più. Angela Harris è una persona che ha avuto un’esperienza di pre- morte dopo aver avuto delle convulsioni durante un test da tavolo basculante effettuato per scoprire perché soffriva di svenimenti. Ora, dopo la sua esperienza di pre-morte, Harris è diventata una coach spirituale. “Nel 2015, la mia vita è sconvolta da un’esperienza di pre-morte che ha cambiato per sempre il corso della mia esistenza”, ha scritto sul suo sito web. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Aldilà: donna torna in vita con messaggio scioccante per il futuro

Un camionista torna in vita dopo 45 minuti di assenza.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

