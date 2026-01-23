Un camionista torna in vita dopo 45 minuti di assenza. Questo episodio solleva ancora una volta interrogativi sul destino dell’anima e sull’aldilà. Da secoli, le diverse tradizioni religiose riflettono su cosa accade dopo la morte, associando le azioni terrene a un possibile premio o punizione nell’aldilà. La vicenda invita a riflettere sui misteri della vita e sulla possibilità di un’esistenza oltre la morte.

La domanda su cosa succede dopo la morte affascina gli esseri umani da secoli. Molte religioni insegnano che l’anima subisce le conseguenze della vita che conduciamo: le buone azioni portano al Paradiso, le cattive azioni all’Inferno. Eppure, nonostante tutte le nostre credenze, nessuno di noi sa veramente cosa ci aspetta oltre la morte. Per Brian Miller, un camionista 41enne dell’Ohio, la domanda è diventata realtà e la risposta, secondo lui, ha cambiato per sempre la sua vita. Nel 2014, mentre era a casa e cercava di aprire il coperchio di un contenitore, ha avvertito un improvviso e intenso dolore al petto. 🔗 Leggi su Newsner.it

Camionista torna in vita dopo 45 minuti: 'L'aldilà esiste'

