Ruba un monopattino i poliziotti lo fermano | 32enne dà di matto e spacca il finestrino dell' auto

Un 32enne, fermato dalla polizia dopo aver rubato un monopattino, ha dato in escandescenze. Quando gli agenti lo hanno identificato, ha reagito con minacce e ha sferrato un colpo al finestrino dell'auto di servizio, mettendo in mostra un comportamento violento e fuori controllo.

Quando gli agenti lo hanno fermato per l’identificazione il 32enne li ha minacciati e ha spaccato il finestrino dell’auto di servizio. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di lunedì 8 dicembre a Monza. I poliziotti lo fermano lui li minacciaLa chiamata alla centrale operativa per la segnalazione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Monza, ruba un monopattino e se la prende con i poliziotti - Un 32enne è stato arrestato anche per avere opposto resistenza agli agenti di polizia e danneggiato il finestrino della Volante ... Secondo msn.com

Catania, ruba monopattino elettrico da una scuola: denunciato 43enne #Cronaca #Catania #denuncia #furto #mezzo #monopattino #scuola - facebook.com Vai su Facebook

Rezzato, minaccia un coetaneo e gli ruba il monopattino: denunciato 16enne Vai su X