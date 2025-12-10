Ruba un monopattino i poliziotti lo fermano | 32enne dà di matto e spacca il finestrino dell' auto
Un 32enne, fermato dalla polizia dopo aver rubato un monopattino, ha dato in escandescenze. Quando gli agenti lo hanno identificato, ha reagito con minacce e ha sferrato un colpo al finestrino dell'auto di servizio, mettendo in mostra un comportamento violento e fuori controllo.
Quando gli agenti lo hanno fermato per l’identificazione il 32enne li ha minacciati e ha spaccato il finestrino dell’auto di servizio. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di lunedì 8 dicembre a Monza. I poliziotti lo fermano lui li minacciaLa chiamata alla centrale operativa per la segnalazione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Monza, ruba un monopattino e se la prende con i poliziotti - Un 32enne è stato arrestato anche per avere opposto resistenza agli agenti di polizia e danneggiato il finestrino della Volante ... Secondo msn.com
