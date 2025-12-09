Al teatro Sant' Eugenio Francesco Rizzuto è ' ' il vigile palermitano' ' | una commedia tra gag e consigli utili

Se volete proiettarvi nel traffico palermitano, basta stare seduti e partecipare allo spettacolo “Il vigile palermitano”, che nasce nei bar delle strade cittadine, e diventa il titolo della commedia di e con Francesco Rizzuto, che sarà in scena sabato 13 dicembre (ore 21) e domenica 14 dicembre. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

La nuova stagione di Koru Teatro, formazione teatrale e spettacolo al Sant'Andrea

"Una ragazza fortunata", spettacolo al Teatro Sant'Anna

"Sister Tac: una drag queen in abito da suora" al Teatro Sant'Anna

FESTIVAL NESSIAH 2025: AL TEATRO NUOVO E L'HAMBURG KLEZMER DUO AL TEATRO SANT'ANDREA Teatro e musica. Il festival Nessiah, organizzato dalla Comunità Ebraica di Pisa, propone altri due appuntamenti. Giovedì 11 dicembre, alle 21, al T - facebook.com Vai su Facebook

Francesco Rizzuto è ”Il vigile palermitano”: l’appuntamento al teatro Sant’Eugenio il 13 e 14 dicembre - Se volete proiettarvi nel traffico palermitano, basta stare seduti e partecipare allo spettacolo “Il vigile palermitano”, che nasce nei bar delle strade cittadine, e diventa il titolo della commedia d ... Da lavocedellisola.it