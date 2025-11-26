Scanzi fa il maestrino ma anche la Berlinguer gli dà torto | ha ragione Donzelli Scintille a E’ sempre Cartabianca video

Puntata incandescente di “E’ sempre Cartabianca” su Rete4. A far “impazzire” Bianca Berlinguer nella puntata del 25 novembre sono stati Andrea Scanzi e Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di FdI. Il primo, editorialista del Fatto, in versione maestrino so tutto io e grande accusatore; il secondo a respingere accuse e dati sbagliati propalati da Scanzi e precedentemente da Stefano Bonaccini. Scontro tra Scanzi e Donzelli a “E’ sempre Cartabianca”. Ci sono stati vari fronti di “guerra” durante la puntata: uno di questi sono state le assunzioni fatte dal governo tra le forze di Polizia, rivendicate da Donzelli e confutate da Scanzi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Scanzi fa il maestrino, ma anche la Berlinguer gli dà torto: ha ragione Donzelli. Scintille a “E’ sempre Cartabianca” (video)

