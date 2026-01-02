Piscina Ortignola il caso Il Comune replica a Deai | Abbiamo sempre agito rispettando le regole

Il Comune di Ortignola replica alle accuse sulla gestione della piscina, affermando di aver sempre agito nel rispetto delle norme. In risposta alle segnalazioni e alle verifiche effettuate, l’Amministrazione sottolinea di aver seguito le procedure previste dalla legge, attivando i necessari procedimenti amministrativi e coinvolgendo le autorità competenti, ove richiesto. La posizione ufficiale mira a chiarire il rispetto delle regole nella gestione delle attività legate alla piscina.

"La comunicazione trasmessa alla Procura rientrava nei doveri dell’Amministrazione comunale, che, in presenza di una segnalazione formale e a seguito delle verifiche d’archivio e dei sopralluoghi effettuati, accertata la presenza di numerosi manufatti privi di titolo abilitativo o non rimossi entro i termini delle autorizzazioni temporanee, non poteva sottrarsi all’attivazione dei procedimenti amministrativi e alle conseguenti segnalazioni agli organi competenti, come previsto dalla normativa vigente". Il Comune risponde così a Deai, società che gestisce l’impianto dell’Ortignola, che, l’altro giorno, non risparmiando critiche all’Amministrazione, aveva comunicato l’archiviazione dell’indagine a suo carico da parte del tribunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

