Aggressioni minacce e vessazioni in casa | l' incubo di una madre per la paura del figlio

Una donna vive giorni di paura e tensione in casa. Il figlio, accusato di averla minacciata e maltrattata, è stato allontanato per tutelarla. La madre si trova ora a dover affrontare un incubo quotidiano, preoccupata per la sua sicurezza e quella degli altri membri della famiglia. La vicenda mette in luce quanto possa essere difficile convivere con la paura e la violenza all’interno delle mura domestiche.

Allontanato dalla casa familiare perché responsabile di violenze e maltrattamenti nei confronti della madre. Il provvedimento è stato eseguito dalla polizia nei confronti di un 19enne del capoluogo e scaturisce da un'indagine che ha portato alla luce comportamenti vessatori, aggressioni, minacce.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su Casa Familiare

Ultime notizie su Casa Familiare

