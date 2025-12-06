Pressioni minacce e soldi estorti | il calvario di una madre finisce con l' arresto del figlio

Bresciatoday.it | 6 dic 2025

Anni di pressioni, minacce e richieste sempre più insistenti di denaro diventante un macigno impossibile da reggere. Per la vittima quel peso era ormai diventato quotidiano, logorante, insostenibile. E così, dopo un lungo periodo ha deciso di mettere fine al proprio incubo, denunciando il proprio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

