Christian De Sica torna al cinema con un film che mescola commedia e giallo. Questa volta interpreta un ruolo in un giallo ambientato sulle nevi, chiamato “Agata Christian”. Accanto a lui nel cast ci sono Lillo e Tony Effe. Il film promette di far ridere mentre tiene lo spettatore con il fiato sospeso.

Christian De Sica torna al cinema con un film che è un misto tra commedia e giallo: Agata Christian. Nel cast, oltre a Lillo, c'è anche Tony Effe Nuova ondata di persone al Cinema? Il 5 febbraio esce l’atteso film Agata Christian- Delitto sulle Nevi. Il protagonista è interpretato da De Sica, che si immerge in un giallo legato alla commedia. La nuova pellicola è diretta da Eros Puglielli ed ha un cast ben studiato: Lillo (Pasquale Petrolo) e Paolo Calabresi insieme a Christian De Sica sono solo alcuni dei grandi attori coinvolti. A loro si aggiunge Tony Effe, che da trapper si cala dentro un ruolo nuovo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Agata Christian ‘Delitto sulle Nevi’: un giallo all’insegna della risata

Approfondimenti su Agata Christian Delitto

Un nuovo film unisce il giallo alla commedia, con Christian De Sica e Lillo Petrolo protagonisti.

Questa sera al The Space Cinema di Napoli Christian De Sica, Lillo e il regista Eros Puglielli sono arrivati sul red carpet prima della proiezione di “Agata Christian - delitto sulle nevi”.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Agata Christiana - Delitto sulle nevi | Dal 5 febbraio al cinema

Ultime notizie su Agata Christian Delitto

Argomenti discussi: Agata Christian - Delitto sulle nevi; Anteprima di Agata Christian con Christian De sica, Lillo e il regista Eros Puglielli al The Space Parco de' Medici; Agata Christian – Delitto sulle nevi (Eros Puglielli, 2026), la recensione di Valerio Sammarco; Tony Effe esordisce come attore in Agata Christian - Delitto sulle nevi: Non me lo sarei mai immaginato, sul set fumavo e dormivo, mentre la mia ragazza era incinta. Ora sogno un ruolo da cattivo.

Agata Christian – Delitto sulle nevi (2026). Un giallo dalle tinte comicheRecensione, trama e cast di Agata Christian - Delitto sulle nevi (2026), il nuovo film di Eros Puglielli Agata Christian – Delitto sulle nevi è un film di Eros Puglielli, già regista di Gli idoli dell ... locchiodelcineasta.com

Agata Christian - Delitto sulle nevi, De Sica: Se rifacessi certe battute dei cinepanettoni, oggi mi arresterebberoDal 5 febbraio al cinema, Agata Christian - Delitto sulle nevi è un film diretto da Eros Puglielli che mescola i codici della classico whodunit alla Agata Christie con lo stile farsesco della commedia ... comingsoon.it

PROGRAMMAZIONE DA GIOVEDI 5 A LUNEDI 9 FEBBRAIO 2026 AGATA CHRISTIAN - DELITTO SULLE NEVI Durata: 1 ora e 49 minuti (Trailer https://www.youtube.com/watchv=dnEqUgLKwvY) Giovedì 5 Febbraio 2026 - Ore 21.15 Venerdì 6 Febbraio 202 - facebook.com facebook

Evento speciale a UCI Cinemas Casoria! Il 7 febbraio alle 22:30 arriva Agata Christian: Delitto sulle Nevi con Christian De Sica, Lillo Petrolo ed Eros Puglielli pronti a incontrare il pubblico. Acquista ora il tuo posto in sala ucicinemas.it/film/agata-chr… x.com