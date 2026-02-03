A quasi trent’anni, si torna a parlare di un passato che non si riesce a dimenticare. Le prime foto mostrano un matrimonio serio, con volti poco sorridenti. Poi, le immagini cambiano: si vedono sorrisi, abbracci e mani intrecciate. È chiaro che, nonostante il tempo passato, quei ricordi ancora pesano.

Le prime foto ritraggono i miei all’altare. Le espressioni non sembrano quelle di due novelli sposi, sono parecchio seri, ma nelle successive sorridono, si abbracciano, si tengono per mano – erano felici, e si vede. In Kenya, per il safari della luna di miele, su una jeep che attraversa il deserto, in posa a pochi metri da un leone, una giraffa, una zebra. Poi in ospedale: mia madre sdraiata, mio padre chino su di lei, entrambi stanchi, sfatti, entrambi contenti, gli occhi umidi, con mio fratello neonato, infagottato come un involtino alla crema, tra loro. Lorenzo cresce foto dopo foto: la sua prima poppata, il primo compleanno, i primi passi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Affrontare i fantasmi del passato, alla soglia dei trent’anni

