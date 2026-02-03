Affari Tuoi Stefano De Martino chiede perdono | Inguardabili E Martina perde una scarpa

Durante la puntata di ieri sera di Affari Tuoi, Stefano De Martino si è scusato pubblicamente e ha definito alcuni momenti “inguardabili”. La protagonista è stata Lorena dalla Campania, mentre Martina ha perso una scarpa durante il gioco. De Martino ha aperto la serata con un tentativo di rompere il ghiaccio, ma l’atmosfera si è fatta subito più critica.

Nella puntata del 3 febbraio di Affari Tuoi la protagonista della serata è stata Lorena dalla Campania: Stefano De Martino, il conduttore, non ha atteso molto prima di dare il via ai giochi al suon di “rompiamo il ghiaccio”. Il primo pacco scelto dalla concorrente è stato il 2: si è ritrovata ad affrontare una sequenza un po’ infausta agli inizi, con tanti pacchi rossi scartati. De Martino non si è lasciato poi sfuggire il suo saluto all’hater Giorgio e Martina Miliddi, la Ballerina, ha ballato con una scarpa, perdendo l’altra: ecco com’è andata. Affari Tuoi, cos’è successo nella puntata del 3 febbraio. 🔗 Leggi su Dilei.it

Approfondimenti su Affari Tuoti

Herbert Ballerina torna a far parlare di sé durante la trasmissione di Rai 1.

Martina Miliddi è una ballerina nota per la sua partecipazione ad Affari Tuoi, dove ha affiancato Stefano De Martino.

Ultime notizie su Affari Tuoti

