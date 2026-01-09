Aeroporto Colombo record di passeggeri nel 2025
Nel 2025, l'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova ha registrato il suo miglior risultato storico, con 1.577.159 passeggeri movimentati, segnando un aumento dell’18,1% rispetto all’anno precedente. Questo dato evidenzia una crescita significativa nel traffico aereo dello scalo genovese, confermando il suo ruolo come punto di collegamento importante per la regione.
L'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova ha chiuso il 2025 con 1.577.159 passeggeri movimentati (+18,1% sul 2024), il miglior risultato di sempre nella storia dello scalo genovese.I risultati complessivi del 2025, che comprendono anche 17.229 movimenti (+8,1% sul 2024), sono il frutto di una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
