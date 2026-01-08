Le nuove priorità dell’abitare 2026 cosa lasceremo andare e cosa terremo

Le priorità dell’abitare nel 2026 riflettono un approccio più attento e consapevole, con focus su benessere, materiali e identità. Le tendenze si evolvono verso soluzioni durature e sostenibili, lasciando alle spalle mode effimere. In questo scenario, si definiscono nuovi standard per gli spazi domestici, orientati a un equilibrio tra funzionalità e personalizzazione, in linea con le esigenze di un vivere più autentico e rispettoso dell’ambiente.

All'alba del 2026, il mondo dell' interior design e dell' architettura non si muove più per scosse improvvise, ma segue traiettorie ormai consolidate che mettono al centro benessere, materia e identità. La casa, a differenza della moda, ha smesso di correre: oggi osserva, assorbe e metabolizza i cambiamenti socioculturali accelerati negli ultimi anni dalla pandemia, trasformandosi in un rifugio multifunzionale. Pexels Linee morbide e tessuti avvolgenti invitano alla pausa. In questo scenario, le priorità dell'abitare sono state riscritte, chiarendo cosa appartiene a un passato superato e cosa, invece, costituisce le fondamenta del nostro futuro domestico.

