A Ravenna la mostra ‘Nell’Eternità del Provvisorio’ di Jonathan Van Dyke

A Ravenna, fino all’8 febbraio, i visitatori possono ancora godersi la mostra di Jonathan Van Dyke al Museo d’Arte. L’esposizione, intitolata ‘Nell’Eternità del Provvisorio’, è stata prorogata, dando a più persone l’opportunità di vedere le sue opere.
(Adnkronos) – E' prorogata fino all'8 febbraio, al Museo d'Arte della città di Ravenna, 'Nell'Eternità del ProvvisorioIn the Eternity of the Temporary', la mostra di Jonathan Van Dyke. Allestita nello 'Spazio Neutro', progetto curato da Giorgia Salerno, conservatrice del museo, l'esposizione offre al pubblico una prospettiva inedita sulla comprensione dell'arte contemporanea con particolare attenzione alle.
