Karen Dotrice, che interpretava Jane Banks nel film Disney con Julie Andrews ha raccontato il rapporto con la star prossima a compiere 100 anni. Dick Van Dyke tra qualche giorno compirà 100 anni e la sua co-star in Mary Poppins, Karen Dotrice, ha svelato alcuni dettagli del comportamento dell'attore durante le riprese del lungometraggio Disney con protagonista Julie Andrews. Dotrice, che interpretò la piccola Jane Banks al fianco di Matthew Garber nei panni del fratellino Michael, ha raccontato alcuni dettagli dell'esperienza vissuta sul set del classico live action tratto dal romanzo di P.L. Travers. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Mary Poppins, la baby star del film ricorda Dick Van Dyke: "Sul set era indisciplinato!"