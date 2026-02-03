A Ortona il punto sulla rotatoria San Donato-San Leonardo e le nuove soluzioni per la viabilità sulla Ss16

Questa mattina il Comune di Ortona ha fatto il punto sulla nuova rotatoria tra San Donato e San Leonardo. L’amministrazione ha riunito tecnici e cittadini per discutere delle soluzioni adottate sulla strada statale 16. L’obiettivo è migliorare la circolazione e ridurre i problemi di traffico nella zona. La rotatoria, che si trova in una zona strategica, dovrebbe rendere più sicuri gli accessi e alleggerire la strada. Ora si aspetta che i lavori siano completati e che i risultati si vedano nel giro di poche settimane.

La realizzazione della rotatoria in località San Donato–San Leonardo, un'opera considerata strategica per ridurre i punti critici della viabilità e regolare in modo più efficace gli accessi laterali, è stata al centro dell'incontro che si è svolto in Comune a Ortona tra l’amministrazione comunale.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Ortona viabilità Arezzo, ospedale San Donato: dopo la pioggia, il “San Donato Water Park” Incidente sulla SP della Misericordia: 35enne in codice 2 al San Donato Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Ortona viabilità Argomenti discussi: La nuova Bacigalupo Vasto Marina di nuovo a Ortona: sfida contro la capolista e corazzata Lanciano; Partinico, la vice questore Giorgia Ortona lascia la guida del Commissariato: Figura autorevole e punto di riferimento per la comunità -; Ortona, il Pd sprona il Comune: Partecipare al Fondo Economia Blu per rilanciare il borgo marinaro; MUORE A 4 ANNI DOPO MESI DI CURE, OGGI L’ADDIO A FONTE GRANDE DI ORTONA. Taglio del nastro a Ortona: ecco la nuova sede del comando della polizia localeIl sindaco Angelo Di Nardo: Investimento diretto sulla qualità dei servizi. Attualmente sono 16 le unità operative, a breve arriveranno altri tre agenti ... chietitoday.it Comune di Ortona, inaugurata la nuova sede della polizia locale(ANSA) - ORTONA, 20 GEN - Inaugurata a Ortona la nuova sede del comando della polizia locale. La cerimonia si è svolta stamani, nell'ambito dei festeggiamenti in onore di San Sebastiano, patrono delle ... msn.com C'era una volta un bimbo che abitava a San Donato dove ogni mattina prendeva colazione nella bottega sotto casa. Pizza e focaccia erano le sue preferite e dopo 45 anni e tanta strada ha l'onore di inserire le proprie pizze surgelate proprio lì, in quel negozio - facebook.com facebook San Donato Milanese, Commissione Servizi alla collettività e alla persona: «confronto negato sulla chiusura delle cucine scolastiche» La minoranza contesta la decisione della maggioranza x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.