Intervento del 118 della ASL TSE alle 06:28 di questa mattina a Marciano della Chiana, lungo la Strada Provinciale della Misericordia, per un incidente che ha coinvolto un’auto. Un uomo di 35 anni è stato soccorso dal personale sanitario dell’ Infermierizzata di Foiano della Chiana e successivamente trasportato in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del veicolo e nella ricostruzione della dinamica dell’accaduto. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Incidente sulla SP della Misericordia: 35enne in codice 2 al San Donato