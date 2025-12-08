Incidente sulla SP della Misericordia | 35enne in codice 2 al San Donato
Intervento del 118 della ASL TSE alle 06:28 di questa mattina a Marciano della Chiana, lungo la Strada Provinciale della Misericordia, per un incidente che ha coinvolto un’auto. Un uomo di 35 anni è stato soccorso dal personale sanitario dell’ Infermierizzata di Foiano della Chiana e successivamente trasportato in codice 2 all’ospedale San Donato di Arezzo. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del veicolo e nella ricostruzione della dinamica dell’accaduto. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it
Altre letture consigliate
INCIDENTE CON TRE BIMBI Incidente dentro il parcheggio Obi, ad Arezzo. Sono rimasti coinvolti tre bambini con le loro due mamme: non sarebeb grave. Sul posto sono intervenute l’ ambulanza della Misericordia, della croce bianca e la polizia municipale - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sul lungotevere: perde controllo dello scooter e cade, morto 35enne - Il sinistro poco dopo le 5:00 della notte fra sabato e domenica ... Lo riporta romatoday.it