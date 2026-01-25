Quando un musicista ride Elio torna al Municipale con uno spettacolo di risate e musica

Elio torna al Teatro Municipale di Piacenza con uno spettacolo che unisce musica e umorismo. In questa occasione, l'artista invita il pubblico a condividere momenti di leggerezza, mescolando risate e note in un allestimento originale e raffinato. Uno spettacolo pensato per chi desidera trascorrere una serata all'insegna della musica e del sorriso, senza eccessi o sensazionalismi.

Elio torna al Teatro Municipale di Piacenza e ancora una volta gioca e ride con la musica e le canzoni. Lo vedremo giovedì 19 febbraio alle ore 21 con lo spettacolo "Quando un musicista ride" con la drammaturgia e regia di Giorgio Gallione, arrangiamenti musicali di Paolo Silvestri. Primo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Argomenti discussi: Elio al Sociale con il tributo a tanti big: omaggio a Jannacci, Gaber e Dario Fo; Gio Evan in tour. Musicale e comico (ma fra sei mesi); Elio incanta il teatro Galli per i 25 anni dell'Opera Sant'Antonio; Nomadi, PFM e Syml. Un inizio dell’anno all’insegna della musica.

