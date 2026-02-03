A Milano arriva il biglietto integrato | un unico ticket per viaggiare su qualsiasi mezzo

Milano si prepara a cambiare modo di viaggiare. Entro il 2026, i cittadini lombardi potranno usare un solo biglietto per tutti i mezzi pubblici della regione. Lo ha annunciato l’assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente, durante un convegno dedicato allo sviluppo sostenibile e alla digitalizzazione. La novità punta a semplificare gli spostamenti e a rendere più efficiente il sistema di trasporto locale.

Entro il 2026 in Lombardia arriverà il biglietto integrato per i mezzi pubblici. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente, in occasione del convegno 'Sviluppo sostenibile e trasformazione digitale dei territori e delle imprese attraverso l'azione di Regione Lombardia'.

