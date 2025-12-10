Musei arriva il biglietto unico | costo e come funziona Accrescerà l’attrattività turistica

Dal 10 dicembre 2025, Modena introduce un biglietto unico per musei e gallerie, semplificando l’accesso e arricchendo l’offerta culturale. Questa iniziativa mira a migliorare l’esperienza dei visitatori, promuovendo la cultura come servizio e valorizzando il patrimonio artistico locale. Ecco tutto ciò che bisogna sapere su costo e funzionamento del nuovo sistema.

Modena, 10 dicembre 2025 – Cultura come servizio, ricerca e condivisione: con l’obiettivo di garantire un’esperienza più semplice e completa, il Museo Civico e le Gallerie Estensi hanno deciso di creare un biglietto unico. Si tratta di un investimento culturale frutto della collaborazione tra Stato e Comune: le istituzioni hanno lavorato per restituire ai cittadini e ai visitatori un percorso che rappresenta la relazione tra patrimoni diversi. Il traguardo ambizioso del sindaco: “Biglietto unico tra i musei di Modena e Bologna”. “Il biglietto unico è una scelta innovativa e molto pratica per i visitatori – spiega il sindaco Massimo Mezzetti – grazie alla sinergia tra Comune e Stato, abbiamo unificato l’accesso a Gallerie Estensi e Museo Civico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

