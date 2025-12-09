Nuoce gravemente alla salute | un avviso sugli smartphone per tutelare bambini e adolescenti La diffida al ministero della Salute

Un avviso urgente sull’uso degli smartphone per proteggere bambini e adolescenti. L’Istituto internazionale per il consumo e l’ambiente ha diffidato il Ministero della Salute, chiedendo di inserire un’adeguata comunicazione sui rischi associati a questi dispositivi, ritenuti potenzialmente dannosi per la salute dei più giovani.

“L’uso di questo apparecchio può nuocere gravemente alla salute delle bambine e dei bambini!”. L’ Istituto internazionale per il consumo e l’ambiente diffida il Ministero della Salute ad esporre un avviso su ogni smartphone venduto in Italia e a informare i cittadini sui rischi derivanti dal loro utilizzo su bambini e minori. Si chiede di riconoscere ufficialmente telefoni cellulari, smartphone e tablet come prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei minori e di vietarne l’uso sotto i 3 anni. “Si sta riproponendo per più versi una situazione analoga a quella dei rischi per la salute causati dal fumo delle sigarette” sottolineano gli avvocati Stefano Rossi e Caterina Paone che, nell’atto, citano diversi studi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it