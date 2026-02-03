A Firenze fermato un motociclista senza patente e assicurazione

Firenze, 3 febbraio 2026 – Una pattuglia di motociclisti dell' autoreparto della polizia municipale a Firenze ha intercettato sui viali e poi fermato in piazza Gaddi una moto sportiva che circolava con la targa non leggibile. L'attenzione degli agenti si è concentrata proprio sulla targa: il sospetto era che fosse stata alterata per sfuggire ai sistemi di rilevazione automatica. Il conducente ha tentato di sviare il controllo fornendo alla pattuglia generalità che poi sono risultate false. E dall'incrocio di diverse banche dati è emerso anche il motivo di questo tentativo: la patente dell'uomo è infatti risultata revocata e il motoveicolo senza copertura assicurativa.

