A Firenze fermato un motociclista senza patente e assicurazione

Questa mattina a Firenze, una pattuglia della polizia municipale ha fermato un motociclista che stava circolando senza patente e senza assicurazione. La moto, una sportiva, viaggiava sui viali e poi è stata fermata in piazza Gaddi. La targa era illeggibile, e il conducente non ha potuto fornire documenti validi. Ora il mezzo è stato sequestrato e il motociclista rischia sanzioni e denunce.

Firenze, 3 febbraio 2026 – Una pattuglia di motociclisti  dell' autoreparto della polizia municipale a Firenze ha intercettato sui viali e poi fermato in piazza Gaddi una moto sportiva che circolava con la targa non leggibile. L’attenzione degli agenti si è concentrata proprio sulla targa: il sospetto era che fosse stata alterata per sfuggire ai sistemi di rilevazione automatica. Il conducente ha tentato di sviare il controllo fornendo alla pattuglia generalità che poi sono risultate false. E dall’incrocio di diverse banche dati è emerso anche il motivo di questo tentativo: la patente dell’uomo è infatti risultata revocata e il motoveicolo senza copertura assicurativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

